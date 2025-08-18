Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı

Hindistan'da güvercin beslemek yasaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde toplumsal alanlarda güvercin beslemek yasaklandı. Güvercin nüfusunun 2000 yılından bu yana yüzde 150'den fazla arttığı Hindistan'daki araştırmacılar güvercin dışkılarının akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum sorunlarına yol açtığı uyarısında bulunuyor.

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde güvercinlere kamusal alanlarda yem vermek, dışkılarının kalıcı sağlık sorunlarına neden olması nedeniyle yasaklandı.

KALICI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Hindistan'da güvercin nüfusunun 2000 yılından bu yana yüzde 150'den fazla arttığı, bunun da ciddi ekolojik ve sağlık sorunları yarattığı belirtiliyor. Araştırmalar, güvercin dışkılarının akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum sorunlarına yol açabildiğini ortaya koyuyor.

YILDA 15 KİLO DIŞKI ÜRETİYORLAR

2023 "State of India's Birds" raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Delhi'de bir çocuğun, güvercin dışkısına uzun süre maruz kalması sonucu hayatını kaybetmesi, uzmanların uyarılarını güçlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu

Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıPretty Fog:

Parkta beslenmek ne zararı var? Apartman pencerelerinde güvercin besleyip tüm apartman sakinlerinin huzurunu bozanlara ve penceresine pislik bırakıyor kimse ses çıkarmıyor. Apartman pencere pervazlarında güvercin beslemek yasaklanmalı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.