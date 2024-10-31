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Hindistan'da Diwali Festivali Coşkuyla Kutlanıyor

Hindistan'da Diwali Festivali Coşkuyla Kutlanıyor
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Hindistan'da 'ışığın karanlığa karşı zaferini' simgeleyen Diwali Festivali, ekim ve kasım ayları arasında kutlanıyor. Festival, iyiliğin kazanmasını temsil eden havai fişek gösterileriyle geçiyor. Başbakan Modi, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

HİNDİSTAN'da 'ışığın karanlığa karşı zaferini' simgeleyen, 'ışık festivali' olarak da bilinen 'Diwali Festivali' kutlanıyor.

Hindistan'da yılın en önemli festivallerinden biri kabul edilen Diwali, hasat mevsiminin sona ermesini simgeliyor. Her yıl düzenlenen festival genellikle ekim ve kasım ayları arasına denk geliyor ancak Hindu takvimi Ay takvimine dayandığı için kesin tarihi her yıl değişiyor. Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor. Diwali, Hindistan'ın yanı sıra Malezya, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Guyana, Singapur ve Fiji gibi ülkelerde de kutlanıyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi kutlamalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kevadia'da düzenlenen Ekta Diwas Geçit Törenine katılarak ulusumuzun gücünü ve birlikteliğini kutladık. 'Ek Bharat, Shreshtha Bharat' ruhu hepimizin zihninde güçlü bir şekilde yankılanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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