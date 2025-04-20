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Hindistan'da Çöken Binada Can Kaybı 11'e Yükseldi

Hindistan'da Çöken Binada Can Kaybı 11'e Yükseldi
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Delhi eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi de hastaneye sevk edildi. Binanın izinsiz ve standartlara uygun yapılmadığı belirtildi.

HİNDİSTAN'da 4 katlı binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiği, enkazdan kurtarılan 11 kişinin ise hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, çöken binanın standartlara uygun yapılmadığını ve izinsiz bölgede inşa edildiğini, civardaki diğer yapıların da inceleneceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileyerek, hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına 200 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 2 bin 300 dolar) ödeneceğini kaydetti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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