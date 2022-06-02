Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı - Haberler

Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı Hindistan'da çok ilginç bir boşanma davası gerçekleşti. Ballari kentinde yaşayan bir adam, eşinin her gün kendisine sabah, öğle ve akşam yemeklerinde hazır erişte hazırladığını belirterek boşandı. The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü. BAŞKA BİR YEMEK HAZIRLAMAYI BİLMİYOR Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti. Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı. BENZER DAVALAR YAŞANDI Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı. Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı. Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu. AA / Mehmet Alaca - Dünya Hakim Maggi India Dünya Güncel Haberler

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