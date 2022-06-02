Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı

AA - Mehmet Alaca - Dünya
 - Güncelleme:
Hindistan'da bir kişi kendisine her öğünde erişte hazırlayan karısından boşandı

Hindistan'da çok ilginç bir boşanma davası gerçekleşti. Ballari kentinde yaşayan bir adam, eşinin her gün kendisine sabah, öğle ve akşam yemeklerinde hazır erişte hazırladığını belirterek boşandı.

The New Indian Express'e (TNIE) göre, Maggi marka erişte kullanıldığı gerekçesiyle "Maggi davası" olarak nitelendirilen dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

BAŞKA BİR YEMEK HAZIRLAMAYI BİLMİYOR

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti. Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

BENZER DAVALAR YAŞANDI

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı. Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı. Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

AA / Mehmet Alaca - Dünya

Hakim Maggi India Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title