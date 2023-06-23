Hindistan'da 1137 kilogram yasaklı deniz hıyarı ele geçirildi

Hindistan Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, "Hızlı bir operasyonda, Hindistan Sahil Güvenlik bir gece araması yaptı ve Tamil Nadu, Mandapam'da Vedalai yakınlarında denize atılan 1137 kg (yaklaşık 600 bin dolar değerinde) yasaklı deniz hıyarı içeren 67 çuval ele geçirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya