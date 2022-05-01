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Her gün evlerimizin önünde geziyorlar! Martılar hakkında korkunç sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Her gün evlerimizin önünde geziyorlar! Martılar hakkında korkunç sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili bir araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı olan Nick Pope, Martıların uzaylılar tarafından gönderilen casuslar olduğunu iddia etti. Pope, Martılar hakkında "Onlar bizi gözetleyen birer casus" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzaylılarla ilgili araştırmalar ciddi anlamda yoğunlaştırıldı. Hem dünya teknolojisindeki gelişmeler hem de bu alanda birçok rakip çıkması nedeniyle uzaylılarla ilgili bilgi toplama yarışı başladı.

Savunma Bakanlığı adına uzaylılarla ilgili araştırma gerçekleştiren UFO uzmanı Nick Pope, her gün evlerin arasında gezen martılarla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı.

Her gün evlerimizin önünde geziyorlar! Martılar hakkında korkunç sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus

Pope, Martıların uzaylılar tarafından insanlığı izlemek adına casus olarak gönderildiğini iddia etti. İddiasının nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan Pope, "Eğer uzaylılar insanlığı izlemek için bir canlıyı hackleme ihtiyacı duydularsa, Martılar onlar için çok iyi bir seçenektir" dedi.

Pope, ortaya attığı iddia ile ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Başka yıldız sisteminde bulunan uygarlıkların teknolojisi çok daha gelişmiş olacaktır. Bir canlıya kamera takmak onlar için çok basittir."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

İstanbul, Martı, Dünya, Haberler

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