Helikopter kazasıyla ilgili Zelenski'nin eski danışmanından suikast iması: Gözden çıkardıklarının fişini çekiyorlar

Ukrayna'nın Dnipro şehrinde apartmana isabet eden füze saldırısında kendi ülkesinin hava savunma sistemini sorumlu tutunca ölü listesine alınan Volodimir Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Areestoviç çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski'nin de aralarında bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili suikast imasında bulunan Arestoviç, "Monastırski'ye bakın, helikopteri düştü. Gözden çıkardıklarının fişini çekiyorlar." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde 18 Ocak'ta meydana gelen helikopter kazasında İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve beraberindeki yetkililerle birlikte toplam 14 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili sis perdesi henüz aralanmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eski danışmanı Oleksiy Arestoviç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GÖZDEN ÇIKARDIKLARININ FİŞİNİ ÇEKİYORLAR"

Dnipro şehrinde Rus füzesinin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulduğu için bir apartmana isabet ettiğini söyleyince tepkilerin ardından istifa eden Arestoviç, helikopter kazasıyla ilgili suikast imasında bulundu. Arestoviç, "Hepimiz birbirimizle uğraşana kadar dokunulmazız. Ama birbirimizle uğraşmaya başladığımız anda o dokunulmazlık ortadan kalkar. Artık ipler bizim elimizde değil. Monastırski'ye bakın, helikopteri düştü. Gözden çıkardıklarının fişini çekiyorlar." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİ HRİSTİYANLIĞA SAVAŞ AÇTI"

Zelenski'nin en yakın isimlerinden olan Arestoviç, istifa ettikten sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Koyu bir Ortodoks olarak bilinen Oleksiy Arestoviç, "Hazır istifa etmişken doğruları konuşayım: Zelenski, Hıristiyanlığa savaş açtı. Kiliseleri kapattı. Zelenski, Rusları dışladı. Rusça konuşanlar ayrımcılığa uğradı. Milyonlarca Ukraynalı'nın devlete olan sadakati zedelendi. Bunu onarmak kolay olmayacak." demişti.

ÖLÜM LİSTESİNE ALINMIŞTI

Açıklamaları başına iş açan Arestoviç'in ismi Ukrayna'nın "ölüm listesi" olarak bilinen İçişleri Bakanlığına bağlı "Myrotvorets" adlı internet sitesinde yayımlanmıştı. Arestoviç, sitede, Ukrayna'nın düşmanı ilan edilmişti. Söz konusu sitede Ukrayna'nın düşmanı ilan edilenler, suikaste kurban gidiyor. En son listedeki Dariya Duginova, uğradığı bombalı suikast sonucunda hayatını kaybetmişti.