Hayrat İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye Yardımlarını Sürdürüyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor. Dernek, bölgeye gönüllü uzman doktorlar göndererek sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine ve tıbbi malzeme desteği sağlamaya çalışıyor. Ayrıca ilaç, yakıt, gıda ve sıcak yemek gibi yardımlar da yapılmıştır.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze halkının yaralarını sarmak için bölgeye, Sağlık Bakanlığı himayesinde gönüllü uzman doktorlar gönderilecek ve tıbbi malzeme desteği ulaştırılacak.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi için de adımlar atmaya çalışan dernek, Filistin'deki hastanelere hasta monitörü, hastane yatağı, EKG makinesi, cerrahi eldiven, kan basıncı monitörü ve alçı için testere bıçağı gibi ürünleri de temin etti.

Dernek bölgeye 840 ilaç kiti, 2 bin litre yakıt ve 1250 gıda kolisi gönderirken 2 bin sıcak yemek dağıttı.