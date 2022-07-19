En mutlu günleri kabusa döndü! Kıyıya vuran dev dalgalar düğün alanını sular altında bıraktı
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Hawaii Adası'nda deniz kıyısındaki Hulihe'e Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni, kıyıya vuran dev dalgalarla bölündü. Öte yandan yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen düğün bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.
ABD'ye bağlı, Büyük Okyanus'ta yer alan Hawaii'nin güney kıyılarında görülen dalgalar evlere ve işyerlerine kadar ulaştı. Yollar göle dönerken, bir düğün töreni de dalgalar nedeniyle kesintiye uğradı.
DAVETLİLER KAÇIŞMAYA BAŞLADI
Dev dalga, Kailua-Kona'da yer alan Hulihe'e Sarayı'ndaki düğünün başlangıcından 5 dakika önce kıyıya vurdu, törenin yapılacağı alan sular altında kaldı. Masa ve sandalyeler devrilirken, ıslanan misafirler panikle kaçıştı. Ancak tören, tüm olumsuzluklara rağmen bir süre sonra başladı.
SON YILLARIN EN BÜYÜK DALGASI OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, yüksekliği 6 metreden fazla olan dev dalgaların iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Meteorolog Chris Brenchley, dalgaları "Onlarca yılın en büyüğü" olarak nitelendirdi.