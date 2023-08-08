Havada hareketsiz duran uçağın sırrı çözüldü

San Francisco Uluslararası Havalimanı'na yaklaşan yolcu jetindeki bir yolcu, uçağın penceresinden dışarı baktığında suyun üzerinde hareketsiz duran bir uçak gördü. İlk uçağın kamerasından çekilen görüntüde, ikinci uçak ilkine göre durgun görünüyordu. Ancak bir pilot, olayın gerçek yüzünü anlatınca işin sırrı çözüldü

San Francisco Uluslararası Havalimanı'na yaklaşan bir ticari uçağın penceresinden bakarken, yolcular dışarıya baktıklarında havada hareketsiz gibi görünen bir uçak gördü. Bu ilginç anı bir yolcu kaydetti ve görüntü, uçağın deniz üzerindeki manzarasını yakaladı. Aniden ilk uçağın birkaç yüz metre uzaklıkta başka bir uçakla aynı kareye girdiği görülüyor.

Ancak ikinci uçakla ilgili kafa karıştırıcı olan şey, uçağın tamamen hareketsiz gibi görünmesi oldu. İlk uçaktan bakıldığında, uçağın bir helikopter veya insansız hava aracı gibi suyun üzerinde asılı duruyor gibi görünüyor.

Şaşkın yolcu, bu klibi Reddit'te paylaştı ve altına "SFO'ya iniş. Burada ne oluyor? [Uzaylılar]?" diye yazdı. İnsanlar bu görüntüye şaşırdı ve nedenini tahmin etmeye çalıştı. Bir kişi "Bu gerçekten harika ve gerçek hayatta hiç böyle bir şey görmedim. Çok çılgınca görünüyor!" diye yazdı. Bir diğeri şaka yaparak, "Bu matristeki bir hata." dedi. Bir diğer kişi "Uzaylılar!" yazdı.

Ancak bir pilot, Daily Mirror'a konuşarak bunun bir optik yanılsama olduğunu açıkladı. Pilot, "San Francisco, hava durumu uygun olduğunda ve her iki uçak da birbirini görebiliyorsa, normalden daha az yanal ayrım ile inebilir. İkinci uçak, yolcunun çektiği uçaktan çok daha hafif olduğu için çok daha yavaş uçuyor olabilir. Ayrıca güçlü bir başlı rüzgar olabilir ve bu da yer hareketini azaltır." dedi.

Göz alıcı uçak anlarını görmek isteyen havacılık tutkunları, Portekiz'deki Madeira Havalimanı'na gitmeyi düşünebilirler. Pistin tepelere göre konumu, özellikle rüzgarlı günlerde pilotların uzun bir eğriyle yaklaşmasını gerektirir. Geçen yıl bir pilot, bu şekilde geldi, rüzgar o kadar güçlüydü ki uçak yana gelir gibi görünüyordu. Uçak deniz üzerinden gelirken sağa doğru döner ve pilot uçağı pistle hizalamak için kanatları aşağı doğru eğerek yere indirir.