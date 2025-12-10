Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Umman'a resmi ziyarette bulundu

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gitti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Muskat Büyükelçiliğimizi ziyaret etti, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri'e makam ziyareti gerçekleştirdi. Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret sonrasında Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Koleji'nde incelemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.