Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gitti ve Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gitti. Ziyaret programı kapsamında 12 Şubat 2026 tarihinde Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amr Abdel Rahman Saqr ile bir araya gelen Orgeneral Kadıoğlu, ardından Batı Kahire Hava Üssünde incelemelerde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
