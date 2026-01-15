Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, İtalya'da resmi temaslarda bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, İtalya'da resmi temaslarda bulundu
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 12-14 Ocak tarihlerinde İtalya'da resmi temaslarda bulundu. İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü ve çeşitli askeri tesisleri ziyaret etti.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 12-14 Ocak tarihlerinde İtalya'da resmi temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 12-14 Ocak 2026 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva'ya makam ziyareti yaparak görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ayrıca Roma Büyükelçiliğimizi, Pisa'daki 46'ncı Hava Tugayını ve Grosseto Hava Üssü'nü de ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
