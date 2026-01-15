Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, İtalya'da resmi temaslarda bulundu
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 12-14 Ocak 2026 tarihleri arasında resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'ya gitti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva'ya makam ziyareti yaparak görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ayrıca Roma Büyükelçiliğimizi, Pisa'daki 46'ncı Hava Tugayını ve Grosseto Hava Üssü'nü de ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.