Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 11 kişi yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla bağlantılı 2 organizatör tutuklandı. Araç sürücüsüne ise 100 bin lirayı aşkın ceza kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde önemli bir operasyona imza attı. Kırıkhan-Hassa Güzelce yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 11 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, operasyon kapsamında 2 organizatör de gözaltına alındı.

11 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin gerekli işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilmesi için süreç başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı belirlenen 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, bölgede göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

SÜRÜCÜYE 102 BİN LİRA CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında kullanılan araç sürücüsüne de ağır yaptırım uygulandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün çeşitli trafik kural ihlalleri yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda sürücüye toplam 102 bin 739 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca söz konusu araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet birimleri, hem göçmen kaçakçılığı hem de trafik ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Haber: Hüseyin Zorkun

