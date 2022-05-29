Hapishanedeki kadınların arasına gönderilen trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı - Haberler

Hapishanedeki kadınların arasına gönderilen trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
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İngiltere'de cinayet işlemesinin ardından tutuklanan trans mahkum, tamamı kadınlar oluşan bir hapishaneye gönderildi. Hücrede beraber kaldığı genç bir kızla ilişkiye giren trans mahkum, olayın ardından trans mahkumların kaldığı başka bir hapishaneye gönderildi.
İngiltere Surrey'deki Ashford'un eteklerinde bulunan ve genelde genç kadınların kaldığı HMP Bronzefield hapishanesinde meydana gelen skandal olay, kısa süre içerisinde yayıldı.
Cinayetten tutuklanan 43 yaşındaki trans mahkûm, HMP Bronzefield hapishanesine gönderildi. Burada kadın mahkumlarla birlikte yaşamaya başlayan trans mahkum, daha sonra genç bir kızla aynı odada yatmaya başladı.
İddialara göre yasadışı yollarla hapishaneye ev birası sokan ikili, odalarında sarhoş olduktan sonra cinsel ilişkiye girdi. Olayın gardiyanlar tarafından fark edilmesinin ardından trans mahkum, yine kendisini gibi transların yaşadığı bir başka hapishane HMP Downview'a sevk edildi.
Yaşanan olayın ardından hapishanedeki kadınlardan da konuya ilişkin tepki gösterildi. Kadınlar, mahkum trans olduğunun en başından bu yana bilindiğini ve onun kadınların arasına gönderilmesinin yanlışlığını dile getirdi. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.