Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:
Hamile kalabilmek için partnerinin prezervatifine delik açan kadın hapis cezası aldı

Almanya'da hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delik açan 39 yaşındaki kadın, 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı. Davanın olağanüstü olduğunu ve tarihi bir nitelik taşıdığını belirten hakim, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadesini kullandı.

Almanya'da yargıçların "tarihi" olarak nitelendirdiği davada, partnerinin kondomunda delik açan kadın, "cinsel saldırı" suçundan 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hamile kalabilmek için 42 yaşındaki partnerinin prezervatifinde delikler açan 39 yaşındaki kadına 6 ay ertelemeli hapis cezası verdi.

Kararı veren yargıç Astrid Salewski, davanın "olağanüstü" olduğunu söyleyerek "tarihi" bir nitelik taşıdığını ve Almanya hukuk tarihi kitaplarında yer alacağını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yargıç Astrid Salewsk, duruşma sırasında "Bugün burada hukuki anlamda tarih yazdık" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Prezervatif, Almanya, Cinsellik, 3. Sayfa, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title