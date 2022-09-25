Hamile kadına lahana yedirildi, sonra da karnındaki bebek görüntülendi! Sonuç ilginç

Yapılan bir araştırma kapsamında hamile kadına lahana tozu yedirildi, ardından da karnındaki bebek görüntülendi. Bebeğin yüzünü ekşittiği anlar ise saniye saniye ultrason kamerasına yansıdı.

Araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin tat ve kokulara nasıl tepki verdiklerini ölçmek adına önemli bir çalışmaya imza attı. Çalışmada ilginç sonuçlar elde edildi.

TATLI AYIRT EDİP ETMEDİKLERİ ARAŞTIRILDI

Independent'ın haberine göre, Durham Üniversitesi'nden bilim insanları, fetüslerin farklı tatlara tepki verip vermediğini görmek için 4D ultrason taramaları kullandı. Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü'den Beyza Üstün'ün liderliğindeki araştırma ekibi, fetüslerin belirli tatları ayırt edip edemediğini görmek için 18-40 yaşları arasındaki 70 hamileyi iki gruba ayırıp ultrason görüntülerini inceledi.

AMNİYOTİK SIVIDA HİSSEDİLDİ

Psychological Journal'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar, annenin diyetinden gelen tat ve koku bileşimli aromaların 32 ila 36'ncı gebelik haftalarında amniyotik sıvıda hissedildiğini tespit etti.

LAHANA TATINI ALINCA YÜZÜNÜ EKŞİTTİ

Çalışmaya katılan anne adaylarının raporlama öncesinde herhangi bir gıda tüketmemesi talep edildi. Çalışma kapsamında bir grup anne toz havuç tüketirken diğer grup ise lahana tozu yedi. Lahana tozuna maruz kalan bebeğin, yüzünü ekşittiği görüldü. Fetüslerin reaksiyonunu doğumdan önce gösteren ilk çalışma olarak nitelendirilirken makalede imzası olan Dr. Benoist Schaal da sonuçların bu kadar net olmasını şaşırtıcı olarak değerlendirdi.