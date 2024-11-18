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Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu

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İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katlederken bölgede Hamas ile çatışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bir binada gizlenip telefonuyla oynayan İsrail askerinin, Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından sniperla vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.

KESKİN NİŞANCI VURDU

Son dönemde cephede ağır kayıplar veren İsrail ordusuna bağlı bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

İnternete düşen videoda Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının, bir binada saklanıp telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde eli cebinde telefonunu kurcalayan askerin aniden isabet eden kurşunla yıkıldığı görülüyor.

Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıgürcan kandemir:

Başarılı iyi atış

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Haber YorumlarıErcan Aybuğa:

Ellerin dert görmesin yiğit insanlar

Yorum Beğen54
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Haber Yorumları?í???:

12 den vurmuş helal

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıASPAVA38:

Varol yiğit..ellerine sağlık.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısefa KURAL:

Kalbinden saplamış yiğidim

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

ellerine sağlık

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMelih İnce:

Fillistindeki yıkımın en önemli unsuru islamdan taraf görünerek kan, silah, para ve çıkar ekseninde saltanat sürenlerdir.

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Haber YorumlarıMurat Topcu:

İsimsiz JY, nasıl iyi vurdu mu laa

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