Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katlederken bölgede Hamas ile çatışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bir binada gizlenip telefonuyla oynayan İsrail askerinin, Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları tarafından sniperla vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor.
KESKİN NİŞANCI VURDU
Son dönemde cephede ağır kayıplar veren İsrail ordusuna bağlı bir askerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
İnternete düşen videoda Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının, bir binada saklanıp telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla vurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde eli cebinde telefonunu kurcalayan askerin aniden isabet eden kurşunla yıkıldığı görülüyor.