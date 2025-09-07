Haberler

Hamas'tan Kalıcı Ateşkes Açıklaması

Hamas'tan Kalıcı Ateşkes Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlamak için tüm önerilere açık olduğunu bildirdi. Açıklamada, İsrail güçlerinin çekilmesi ve insani yardımların koşulsuz girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

HAMAS, Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu duyurdu.

Hamas, 18 Ağustos'ta Filistinli gruplarla birlikte kabul ettiği arabulucuların ateşkes önerisine bağlılığını yineledi. Hamas'tan yapılan açıklamada, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların koşulsuz girişine izin verilmesi ve gerçek bir esir değişiminin gerçekleştirilmesi için ortaya konacak her türlü öneri ve fikre açık olunduğu bildirildi.

Açıklamada, bu hedeflere ulaşmak için arabulucular aracılığıyla yürütülecek ciddi müzakerelere hazır olunduğu da vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
500
title
