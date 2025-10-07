Haberler

Hamas'tan 7 Ekim Açıklaması: Tarihi Bir Yanıt

Hamas, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nu İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıt olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun sessizliği altında Gazze'deki suçların sürdüğünü belirtti.

HAMAS, '7 Ekim' ile ilgili açıklamasında, "İsrail işgaline karşı tarihi bir yanıt" ifadesini kullandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail işgaline karşı 'tarihi bir yanıt' olduğu bildirildi. Hamas, İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği altında iki yıldır Gazze'deki Filistinli sivillere karşı işlediği suçları ısrarla sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada, "Savaşın hem siyasi hem de askeri açıdan bölge ve çevresi üzerindeki etkileri sürüyor. Bu savaş, bölgenin siyasi ve askeri sahnesinde büyük bir dönüm noktası oluşturdu. İki yıl geçti ve halkımız halen toprağına kök salmış, direnişinin etrafında kenetlenmiş, ulusal ilkelerine sıkı sıkıya bağlı ve gayrimeşru vesayet projelerinden uzak bir şekilde kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
