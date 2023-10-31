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Hamas Savaşçıları İsrail Güçleriyle Çatışıyor

Hamas Hareketinin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştıklarını duyurdu. Savaşçılar patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşırken, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri araç hedef alındı. Gazze'nin kuzeybatısında ise bir İsrail buldozeri ve tankı vuruldu.