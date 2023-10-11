Hamas militanlarının kamyonda yarı çıplak taşıdığı kadın ölmedi mi? Annesinden açıklama var

Hamas'ın Cumartesi günü İsrail'e yönelik başlattığı operasyona dair bir görüntü dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde yarı çıplak bir kadının Hamas militanları tarafından kamyonda yarı çıplak taşındığı görülüyor. Öldüğü düşünülen kadınla ilgili annesinden sürpriz bir açıklama geldi. Kızının Gazze'de bir hastanede tutulduğunu ifade eden anne "Bilginin nereden geldiğini açıklayamam" dedi.

Cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğüne inanılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk'un annesi, Filistin'den kızının hala hayatta olduğuna dair haber aldığını iddia etti.

"BİLGİNİN NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMAM"

Alman medyasına konuşan Louk'un annesi Ricarda Louk, "Elimizde Shani'nin hayatta olduğuna dair kanıtlar var. Ancak kafasında ciddi bir yaralanma var ve durumu kritik. Bilginin nereden geldiğini açıklayamam" dedi.

KAMYONETİN ARKASINDA DOLAŞTIRDILAR

Hamas'ın başlattığı saldırının ilk günün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bilinçsiz ve kısmen çıplak olan Louk'un bir kamyonetin arkasında dolaştırıldığı görülüyordu.