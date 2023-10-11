Hamas'ın kanlı festival baskınından yeni görüntüler ortaya çıktı

Hamas'ın askeri kanadının Aşkelon'daki festivale düzenlediği baskınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Hamas'ın askeri kanadının festival alanına nasıl baskın düzenlediği ve olayların nasıl geliştiği detaylarıyla görülüyor.

Hamas'ın saldırılarında hedef aldığı yerlerden biri de Gazze sınırına yakın bir yerde düzenlenen müzik festivaliydi. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği kanlı baskına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMADILAR

Görüntülerde festivale katılanların ilk başta ne olup bittiğini anlamadığı görülüyor. Hamas militanlarının paramotorlarla indiği festival alanındaki gençlerin bir süre sonra ise paniğe kapılarak sağa sola kaçışmaları dikkat çekti.