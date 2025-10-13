Hamas, Gazze'deki Ateşkes Anlaşması Kapsamında İlk Esirleri Serbest Bıraktı
Gazze'deki ateşkesin ardından Hamas, ilk esir grubunu serbest bıraktı. Esirler Kızılhaç'a teslim edilirken, ikinci grup esirlerin serbest bırakılması için saat belirlendi.
GAZZE'deki ateşkes anlaşması kapsamında Hamas, ilk esir grubunu serbest bıraktı.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrailli esirlerin serbest bırakılması saat 08.00'de Netzarım Koridoru'ndan başladı. İsrail basını, 7 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurdu. Hamas, esirlerin ikinci grubunu saat 10.00'dan itibaren Han Yunus'tan serbest bırakacağını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya