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Hamaney: Siyonist rejim, ağır bir ceza için zemin hazırladı

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı. Hamaney, "Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit etti ve bize işkence etti, ancak kendisi için de ağır bir ceza için zemin hazırladı" dedi.

İran'ın dini lideri Hamaney, yaptığı açıklamada, "Sevgili İran halkı. Filistinli mücahitlerin cesur ve önde gelen lideri Sayın İsmail Haniye dün gece şafak vakti Allah'ın meclisine katıldı ve büyük direniş cephesi yasa boğuldu. Cani ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit etti ve bize işkence etti, ancak kendisi için de ağır bir ceza için zemin hazırladı. Şehit Haniye yıllarca onurlu mücadele alanında kıymetli canını hiçe sayarak şehadete hazırdı ve bu yolda çocuklarını ve ailesini sundu. Şehit Haniye Allah yolunda şehit olmaktan ve Allah'ın kullarını kurtarmaktan korkmadı ancak İslam Cumhuriyeti topraklarında meydana gelen bu acı ve zor olayda onun kanını aramayı kendimize görev addediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İsmail Haniye Ali Hamaney Tahran İran Politika Dünya Haberler

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