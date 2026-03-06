Haberler

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı Haber Videosunu İzle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın lideri Hamaney'in konutunun vurulduğu görüntüler ilk kez yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Hamaney'in konutunun hedef alındığı ve vurulduğu anlar yer alıyor.

  • İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki konutunun hedef alındığı anlara ait görüntüler ilk kez yayımlandı.
  • İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 50 savaş uçağı, Tahran'da Ali Hamaney'e ait yer altı askeri sığınağını hedef alarak imha etti.
  • Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybettiği ve aile bireylerinden bazılarının da öldüğü doğrulandı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki konutunun hedef alındığı anlara ait görüntüler ilk kez yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in bulunduğu belirtilen yerleşkenin vurulduğu anlar yer aldı.

Yapılan açıklamada, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre İsrail'e ait 50 savaş uçağı, Tahran'da İran yönetiminin liderlik yerleşkesinin altında bulunduğu belirtilen Ali Hamaney'e ait yer altı askeri sığınağını hedef alarak imha etti.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

NE OLMUŞTU?

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

AİLE BİREYLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi