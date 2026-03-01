Haberler

Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti

Güncelleme:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, damadı ve gelininin ABD ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi. İran medyası, Hamaney'in aile bireylerinin kaybının ardından ülkede protestoların başladığını duyurdu.

İran devlet medyası, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini doğruladı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan ABD- İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN'DA HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İran medyası, ülkenin birçok kentinde halkın İran bayraklarıyla sokaklara indiğini duyurdu.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişinin, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ile İsrail karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
