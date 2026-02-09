Haberler

Hamaney: Düşman hayal kırıklığına uğratılmalı

Güncelleme:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin 47. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, düşmanların hayal kırıklığına uğratılması gerektiğini vurguladı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Düşman hayal kırıklığına uğratılmalı" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrimin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla halka seslendi. Hamaney, 1979 yılındaki devrimde İran halkının zafer kazanarak ülkesini yabancı müdahalelerden kurtardığını bildirdi. Ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını söyleyen Hamaney, bu umudun kırılması gerektiğini kaydetti.

Hamaney, yabancı güçlerin, devrim öncesi durumu yeniden sağlamak istediğini belirterek, "Ulusal birlikle düşman hayal kırıklığına uğrayacak. Ulusal güç, füze ile uçaklardan ziyade halkların iradesi ve direnişine bağlıdır. Sizler çok şükür direnişinizi ve iradenizi gösterdiniz. Farklı olaylarda da bunu yeniden gösterin. Düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Düşman hayal kırıklığına uğramadığı sürece, bir millet zulme maruz kalır. Düşman hayal kırıklığına uğratılmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
