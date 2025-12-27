Suriye'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 4 yaralı
Suriye'nin Halep kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SURİYE'nin Halep kentinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Suriye basınında yer alan haberlere göre; Halep kentinin doğusunda devriye gezen Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü'ne bağlı araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu araçtaki 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve olay ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya