Suriye'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 4 yaralı

Suriye'de güvenlik güçlerine silahlı saldırı: 4 yaralı
Güncelleme:
Suriye'nin Halep kentinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SURİYE'nin Halep kentinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; Halep kentinin doğusunda devriye gezen Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Müdürlüğü'ne bağlı araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu araçtaki 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve olay ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

