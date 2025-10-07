Halep'te Güvenlik Güçleri ile SDG Arasında Ateşkes Anlaşması

SURİYE'nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Halep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da 'Suriye Demokratik Güçleri' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını duyurdu.