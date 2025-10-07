Halep'te Güvenlik Güçleri ile SDG Arasında Ateşkes Anlaşması
Suriye'nin Halep ilinde güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. Halep Valiliği, eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.
SURİYE'nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.
Halep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da 'Suriye Demokratik Güçleri' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya