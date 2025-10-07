Haberler

Halep'te Güvenlik Güçleri ile SDG Arasında Ateşkes Anlaşması

Halep'te Güvenlik Güçleri ile SDG Arasında Ateşkes Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Halep ilinde güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. Halep Valiliği, eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

SURİYE'nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Halep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da 'Suriye Demokratik Güçleri' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.