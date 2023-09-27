Hakkari Yüksekova ilçesine yeni müftü atandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yeni atanan müftü Mahmut Sevük yeni görevine başladı.

Geçen ayda Türkiye genelinde yapılanmüftü değişikli olduğu gibi Yüksekova ilçesine yeni müftü atandı. Bir önceki dönem Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç'ın yerine Mahmut Sevük atandı. Görevine başlayan müftü Sevük, "Bingöl Yayladere ilçe müftüsü olarak görev yapmaktayken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tensipleriyle, Ağustos ayı başında talep ettiğimiz Hakkari Yüksekova ilçe müftülüğüne tayinimiz çıktı. Yüksekova ilçemizde yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bu çalışmamızdan elhamdülillah şikayetçi değiliz. Tatlı bir koşuşturma ve samimi görev bilinciyle, Yüksekova halkımıza din-i ve manevi hizmet etmekten mutluluk duymaktayız. Amacımız, ilçe müftülüğü olarak, halkımıza Din-i Mübin-i İslamı sahih bir şekilde anlatmaktır. Rabbim bizleri bu hayırlı hizmetlerde daim eylesin ve bizleri muvaffak kılsın" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ