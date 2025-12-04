Haberler

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği konularını görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği Viyana'da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile bugün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel iş birliği çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
