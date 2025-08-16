Hakan Fidan ve Sergey Lavrov Arasında Barış Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için yapılan çalışmaları ve ABD-Rusya liderlerinin Alaska'daki toplantısını değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov arasından gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı. Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
