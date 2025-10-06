Hakan Fidan'dan Azerbaycan'da Önemli Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12'nci Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.