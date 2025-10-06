Haberler

Hakan Fidan'dan Azerbaycan'da Önemli Görüşme

Hakan Fidan'dan Azerbaycan'da Önemli Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gebele'de bir araya geldi. Görüşme, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesinde gerçekleşti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12'nci Zirvesi öncesinde düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
