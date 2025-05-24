Haiti'de Silahlı Çete Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti
Haiti'nin Preval kasabasında silahlı çetenin düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetti. Çetenin çok sayıda evi ateşe verdiği ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.
HAİTİ'de silahlı çetenin bir kasabaya düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti.
Haiti'de silahlı bir çetenin üyelerinin, Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdiği ve sivillere saldırdığı bildirildi. Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya