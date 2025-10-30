Haberler

Haiti'de sel felaketi: 25 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de sel felaketi: 25 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Haiti'nin güneyindeki Petit-Goave kasabasında Melissa Kasırgası'nın neden olduğu selde 25 kişi yaşamını yitirdi.

  • Haiti'nin Petit-Goave kasabasında La Digue Nehri'nin taşması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
  • Jamaika'da kasırga nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi sığınaklara tahliye edildi.
  • Jamaika'nın yüzde 77'sinde elektrik kesintisi yaşandı.

Haiti'nin güneyindeki kıyı kasabası Petit-Goave'nin Belediye Başkanı Jean Bertrand Subreme, La Digue Nehri'nin taşması ve çevredeki evleri su basması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

25 BİN KİŞİ SIĞINAKLARA TAHLİYE EDİLDİ

Kasırganın etkili olduğu diğer bir ülke Jamaika'da ise yaklaşık 25 bin kişinin sığınaklara tahliye edildiği aktarıldı. Jamaika Eğitim Bakanı Dana Morris Dixon, ülkenin yüzde 77'sinde elektrik kesintisi olduğunu ancak su sistemlerinin kasırgadan büyük ölçüde etkilenmediğini belirtti.

Haberler.com
