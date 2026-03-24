Haberler.com Washington temsilcisi Sural: Pakistan'da görüşme iddiası gündemde

Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşmeler sonrası saldırıları 5 gün durdurma kararı almasını değerlendiren Sural, perde arkasında Pakistan'da yapılması planlanan kritik bir görüşme iddiasını gündeme getirdi. ABD'nin önceliğinin ise Hürmüz Boğazı'nda kontrollü geçişi sağlamak olduğu belirtildi.

ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşta yeni bir diplomasi trafiği gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını açıklayarak enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 gün durdurulması talimatını verdi. Bu gelişme, savaşın seyrine ilişkin yeni bir sürecin başlayabileceği yorumlarına neden oldu.

"PAKİSTAN'DA GÖRÜŞME İDDİASI GÜNDEMDE"

Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD ve İran arasında yeni bir görüşme trafiği olabileceğine dikkat çekerek, " Pakistan'da görüşme yapılacağına dair iddialar var" dedi. İsrail basınına yansıyan iddialara göre, tarafların İslamabad'da bir araya gelmesi bekleniyor.

"SALDIRILARIN DURMASI ASKERİ HAREKETLİLİKLE EŞ ZAMANLI"

Sural, sahadaki askeri gelişmelere de dikkat çekerek, "Üçüncü savaş gemisinin varışıyla İran'a saldırıların 5 gün durdurulması eş zamanlı olacak" ifadelerini kullandı. Bu durumun, sahada yeni bir stratejik denge arayışına işaret ettiğini belirtti.

"ABD'NİN ÖNCELİĞİ HÜRMÜZ BOĞAZI"

ABD'nin bölgedeki temel hedeflerinden birinin enerji güvenliği olduğunu vurgulayan Sural, "ABD ilk etapta, ateşkes sağlanamasa bile Hürmüz Boğazı'nda kontrollü geçişin sağlanmasını istiyor" dedi. Bu stratejinin küresel ticaret açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

"ABD KAMUOYU SAVAŞTAN ÇIKIŞ İSTİYOR"

Sural, ABD iç kamuoyundaki beklentilere de değinerek, "Amerikalıların beklentisi, ABD'nin bir an önce savaştan çıkması" dedi. Artan maliyetler ve belirsizliklerin kamuoyunda savaş karşıtlığını güçlendirdiğini belirtti.

Melis Yaşar
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

