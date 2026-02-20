Haberler

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede, Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun yapısı, ABD'nin tutumu ve bölgedeki askeri hazırlıklara ilişkin son gelişmeleri aktardı. Sural, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının uluslararası dengeleri nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.

Gazze merkezli diplomatik trafik hız kazanırken, ABD'nin öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu uluslararası kamuoyunda tartışma yaratıyor. Washington'dan süreci yakından takip eden Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, kurulun kapsamı, ABD'nin olası askeri hamleleri ve Trump'ın İran'a yönelik tutumuna dair kritik bilgileri paylaştı.

"GAZZE BARIŞ KURULU'NA GÖZLEMCİ HEYETLERLE BİRLİKTE 40'DAN FAZLA ÜLKE KATILDI"

Kurulun uluslararası boyutuna dikkat çeken Sural, "Gazze Barış Kurulu'na gözlemci heyetlerle birlikte 40'dan fazla ülke katıldı" dedi. Sural, bu geniş katılımın küresel ilgiyi gösterdiğini ancak yapının işleyişine dair soru işaretlerinin sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda, "Barış Kurulu'nun BM'ye alternatif olması ile ilgili soru işaretleri vardı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ABD'NİN 10 MİLYAR DOLARLIK BİR YARDIM YAPACAĞINI AÇIKLADI"

ABD'nin maddi desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, "Trump, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin 10 milyar dolarlık bir yardım yapacağını açıkladı" bilgisini paylaştı. Kurulun liderliği konusunda da dikkat çeken bir detayı aktaran Sural, "Trump görevi bittikten sonra da Barış Kurulu'na başkanlık edebilecek" dedi.

"ABD, HAFTA SONU İTİBARİYLE EĞER BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERSE ASKERİ OLARAK HAZIR"

Bölgedeki askeri gerilime değinen Sural, "ABD, hafta sonu itibariyle eğer bir saldırı gerçekleştirmek isterse askeri olarak hazır" açıklamasını yaptı. İran başlığına da değinen Sural, belirsizliğin sürdüğünü belirterek, "Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok" ifadeleriyle Washington'daki son durumu özetledi.

Melis Yaşar
Haberler.com
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu

Yuttuğu ağrı kesici sonu oldu