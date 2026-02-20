Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural: Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok

Gazze merkezli diplomatik trafik hız kazanırken, ABD'nin öncülüğünde oluşturulan Barış Kurulu uluslararası kamuoyunda tartışma yaratıyor. Washington'dan süreci yakından takip eden Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, kurulun kapsamı, ABD'nin olası askeri hamleleri ve Trump'ın İran'a yönelik tutumuna dair kritik bilgileri paylaştı.

"GAZZE BARIŞ KURULU'NA GÖZLEMCİ HEYETLERLE BİRLİKTE 40'DAN FAZLA ÜLKE KATILDI"

Kurulun uluslararası boyutuna dikkat çeken Sural, "Gazze Barış Kurulu'na gözlemci heyetlerle birlikte 40'dan fazla ülke katıldı" dedi. Sural, bu geniş katılımın küresel ilgiyi gösterdiğini ancak yapının işleyişine dair soru işaretlerinin sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda, "Barış Kurulu'nun BM'ye alternatif olması ile ilgili soru işaretleri vardı" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ABD'NİN 10 MİLYAR DOLARLIK BİR YARDIM YAPACAĞINI AÇIKLADI"

ABD'nin maddi desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, "Trump, Gazze'nin yeniden inşası için ABD'nin 10 milyar dolarlık bir yardım yapacağını açıkladı" bilgisini paylaştı. Kurulun liderliği konusunda da dikkat çeken bir detayı aktaran Sural, "Trump görevi bittikten sonra da Barış Kurulu'na başkanlık edebilecek" dedi.

"ABD, HAFTA SONU İTİBARİYLE EĞER BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMEK İSTERSE ASKERİ OLARAK HAZIR"

Bölgedeki askeri gerilime değinen Sural, "ABD, hafta sonu itibariyle eğer bir saldırı gerçekleştirmek isterse askeri olarak hazır" açıklamasını yaptı. İran başlığına da değinen Sural, belirsizliğin sürdüğünü belirterek, "Trump'ın İran'a saldırma konusu ile ilgili henüz bir kararı yok" ifadeleriyle Washington'daki son durumu özetledi.