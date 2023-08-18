Güvenlik görevlisi, eşinin elbiselerini çalan komşusunu öldürdü

Hindistan Nathupur'da 50 yaşında bir güvenlik görevlisi, eşinin elbiselerini çalan komşusu 30 yaşındaki Pintu Kumar'ı öldürdü.

İŞTEN DÖNDÜĞÜNDE KOMŞUSUNDAN HESAP SORDU

Suçlu Ajay Singh'in eşi Reena, komşusu Pintu Kumar'ın elbiselerini çaldığını kocasına söyledi. Pintu görevden döndüğünde Ajay tarafından karşılandı; ancak suçlamaları reddetti. Bu durum üzerine aralarında bir tartışma başladı.

"SİLAHI KAPTI VE VURDU"

Olayın görgü tanığı ve Pintu'nun yakını Ashok Kumar, kavga sırasında Singh'in odasından çift namlulu silahını getirip Pintu'yu karın bölgesinden vurduğunu polise anlattı. Ashok Kumar, "Silahını alan Singh'i durdurmaya çalıştık ancak bir şekilde silahı elimizden geri kaptı ve Pintu'yu vurdu. Yaralı Pintu'yu yakındaki bir hastaneye götürdük ama tedavi sırasında öldü" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, ikisinin de Nathupur'daki aynı kiralık konaklamada ayrı odalarda yaşadığını belirtti. Açılan soruşturma sonucu şahıs gözaltına alındı ve ifadesinde cinayeti itiraf etti. İki adet çift namlulu silah, iki adet mermi kabuğu ve bir silah lisansı zanlının sahip olduğu eşyalar arasında bulundu.