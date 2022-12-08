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Günlerdir aranan genç şarkıcının cesedi varilin içinden çıktı

Dünya Haberleri

Guatemala'da 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi, terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu. Genç şarkıcının öldürülmeden önce ağır şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

Guatemala'da yaşanan cinayet ülkede deprem etkisi yarattı. Ülkede 3 gündür kayıp olan 27 yaşındaki hip hop yıldızı Nesly Monterroso'nun cesedi terk edilmiş bir aracın içinde varile gizlenmiş halde bulundu.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE AĞIR ŞİDDET GÖRMÜŞ

Görgü tanıkları Nesly'nin cansız bedeninin ağır şiddete maruz kaldığını belirtti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

DÜNYANIN EN TAHLİKELİ ÜLKELERİ ARASINDA

Orta Amerika ülkesi Guatemala, dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösteriliyor. 2018 yılında hazırlanan verilere göre ülkedeki cinayet oranı 22.50. Veriler, Guatemala'da 2018 yılında 3 bin 881 kişinin öldürüldüğünü ortaya koydu.

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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Guatemala Dünya Güncel Haberler

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