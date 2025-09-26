Güney Ukrayna Nükleer Santrali Yakınında Dron Düşürüldü

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne yaklaşık 800 metre mesafede bir dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (IAEA) yapılan açıklamaya göre, Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir dron düşürülerek, imha edildi. Açıklamada, dün gece geç saatlerde ve sabahın erken saatlerinde santral çevresinde toplam 22 dronun gözlemlendiği, bazılarının tesise yarım kilometre kadar yaklaştığı bilgisi verildi. Santral yakınlarında görev yapan IAEA ekibinin de yerel saatle 01.00 sıralarında silah sesleri ve patlamalar duyduğu aktarıldı.

IAEA ekibinin sabah saatlerinde olay yerinde inceleme yaptığı, yaklaşık 4 metrekare genişliğinde ve 1 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu, çevredeki metal yapıların şarapnel parçalarıyla zarar gördüğü ve araçların camlarının kırıldığı belirtildi. Ayrıca bölgedeki 150 kilovoltluk bir elektrik hattının hasar gördüğü, ancak bunun nükleer santralle bağlantılı olmadığı için güvenliği doğrudan etkilemediği ifade edildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı da bildirildi.

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, insansız hava araçlarının nükleer tesislere yaklaşmasının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, "Dün geceki olayda şanslıydık, santrale zarar gelmedi. Ancak bir sonraki sefer böyle olmayabilir. Tüm tarafları, nükleer tesislerin çevresinde azami askeri itidal göstermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.