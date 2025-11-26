Haberler

Güney Kore'de Eski Başbakan Han Duck-soo Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Talebi

Güney Kore'de Eski Başbakan Han Duck-soo Hakkında 15 Yıl Hapis Cezası Talebi
Güney Kore'de savcılar, eski Başbakan Han Duck-soo için, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimine destek vermesi iddiasıyla 15 yıl hapis cezası talep etti. Hükmün açıklanması 2026'da bekleniyor.

GÜNEY Kore'de savcılar, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimine destek verdiği iddiasıyla 15 yıl hapis cezası talep etti.

Güney Kore'de Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında eski Başbakan Han Duck-soo için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sundu. Savcılar, Han'ın, sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini, sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu savundu.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
