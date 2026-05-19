Güney Afrika'da şiddetli fırtına ve yağışlarda can kaybı 18'e yükseldi

GÜNEY Afrika'da geçen haftadan itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Güney Afrika Kooperatif Yönetişim ve Geleneksel İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan fırtınada Batı Cape'de 11, Kuzey Cape'de 3, Free State'te 2, North West ve Mpumalanga eyaletlerinde birer kişi olmak üzere toplamda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batı Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada ise Garden Route bölgesi başta olmak üzere eyalet genelinde 150 binden fazla kişinin etkilendiği fırtınada, binlerce kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı