Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, saldırıya dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sürünerek çıktığı çatıdan Trump'a ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kürsünün arkasında bekleyen keskin nişancılar tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildiği görüntüler servis edildi.
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde suikast girişiminde bulunuldu.
SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ÇATIDAN ATEŞ AÇTI
Sürünerek çıktığı çatıdan kürsüde konuşan Trump'a doğru birkaç el ateş eden saldırgan 20 yaşındaki Matthew Crooks saniyeler içinde etkisiz hale getirilirken o anlara ilişkin görüntüler servis edildi.
SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER
İnternete düşen videoda, başkan adayı Trump'ın seçim vaatlerini sıraladığı konuşması sırasında kanlar içinde kaldığı ve silah seslerinin ardından binanın çatısında konuşlanan keskin nişancıların saldırganı saniyeler içinde art arda atışlarla öldürdüğü görülüyor.