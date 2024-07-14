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Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, saldırıya dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sürünerek çıktığı çatıdan Trump'a ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kürsünün arkasında bekleyen keskin nişancılar tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildiği görüntüler servis edildi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde suikast girişiminde bulunuldu.

SÜRÜNEREK ÇIKTIĞI ÇATIDAN ATEŞ AÇTI

Sürünerek çıktığı çatıdan kürsüde konuşan Trump'a doğru birkaç el ateş eden saldırgan 20 yaşındaki Matthew Crooks saniyeler içinde etkisiz hale getirilirken o anlara ilişkin görüntüler servis edildi.

SANİYELER İÇİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

İnternete düşen videoda, başkan adayı Trump'ın seçim vaatlerini sıraladığı konuşması sırasında kanlar içinde kaldığı ve silah seslerinin ardından binanın çatısında konuşlanan keskin nişancıların saldırganı saniyeler içinde art arda atışlarla öldürdüğü görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Donald Trump 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

AGAli:

Görgü şahitlerinin aşağıdan görüpte üstelik işaret etikleri adamı, bu çatıdaki keskin nişancılarının görmemesi imkansız, açıkça adamın işini bitirmesini beklemişler, beceremeyince vurmuşlar, ben Trump ın yerinde olsam başkan seçilince FBI ın içinden geçerdim..

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Haydar Ağırbaşlı:

güzel yorum. aynı fikirdeyim. olacak iş değil

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Murat Kılıç:

Sana katılıyorum. Bu iş çok su kaldırır. Zaten dürbünle tetikçiye bakıyor. Adam ateş etmeye başlıyor. Neredeyse aynı anda tetikçiyi vuruyor. Adama demezler mi neden ateş etmesini bekliyorsun.

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Umut Yağcı:

Vurulduktan sonrq degil önce etkisiz hale getrmek mesele

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