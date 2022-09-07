Görüntüler korkunç! Fön makinesi bir anda alev aldı, berber dükkanı küle döndü

Pakistan'da müşterisini tıraş eden bir berberin eline aldığı fön makinesi aniden alev aldı. Olay sonrası bütün dükkan alevler içinde kalırken yaşanan felaketin görüntüleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Alevlerin bütün dükkanı kaplamasının normal şartlarda mümkün olmadığına vurgu yapan yetkililer, dükkanda gaz kaçağı olabileceği ya da makineden çıkan kıvılcımların yanıcı bir losyonu tutuşturmuş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

Pakistan'da bir berberde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Her şey müşterisini tıraş eden berberin eline fön makinesini almasıyla başladı.

MAKİNE BİR ANDA ALEV ALDI

Müşterisinin saçlarına şekil vermek isteyen berber fön makinesini kullanırken makine bir anda alev aldı. Fakat çıkan alevler bütün bir dükkanın içerisini kapladı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜYLE İLGİLİ 2 İDDİA ORTAYA ATILDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından makineden o kadar alev çıkmayacağı aktarılırken iki iddia ortaya atıldı. Dükkanda gaz kaçağı olabileceği ya da makineden çıkan kıvılcımların yanıcı bir losyonu tutuşturduğu aktarıldı.