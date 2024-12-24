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Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı

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Almanya eski başbakan Angela Merkel'in 42 eurodan satılan "Anılarım" adlı kitabının 400 bin adet üretilen ilk baskısı tükendi. Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel'in kitabın ilk baskısından 20 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi.

Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, görevdeyken 20 bin euro maaş alıyordu. Son zamanlarda anılarını kaleme aldığı kitabıyla gündemde olan Merkel, adeta servet kazandı. Merkel'in ilk baskısı tükenen ve 42 euroya satılan kitabından 20 milyon euro gelir elde ettiği öğrenildi. Kitabı basan yayınevi, 200 binlik yeni baskıyı matbaaya gönderirken, kitabın gelirinin 40 milyon euroyu aşması bekleniyor.

KİTAP TÜRKİYE'DE DE İLGİ ÇEKTİ

Merkel'in 736 sayfalık kitabında Türkiye ile ilgili birçok detay yer alıyor. Türkiye'de de yankı uyandıran kitabın farklı dillere de çevrileceği öngörülüyor. Sözcü'de yer alan habere göre yayınevinden yapılan açıklamada ise kitabın "muhteşem bir başarı" olduğu kaydedildi.

Görevdeyken 20 bin euro maaş alan Merkel kitabından servet kazandı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Bilici:

en azından çalmıyor. gelirin sebebi belli

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