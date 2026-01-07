Haberler

Gönüllüler Koalisyonu'ndan Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri

Gönüllüler Koalisyonu'ndan Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gönüllüler Koalisyonu, Ukrayna'ya dair ortak bildirisinde, adil ve kalıcı bir barış için taahhütlerde bulundular. Bildiride, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin önemine ve güvenlik garantilerine vurgu yapıldı.

GÖNÜLLÜLER Koalisyonu ülkeleri, yayımladıkları ortak bildiride Ukrayna'da BM kararları ile uyumlu adil ve kalıcı bir barışın sağlanması taahhütlerini yineledi.

Elysee Sarayı, Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından Ukrayna'ya ilişkin ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Avrupalı ortaklar, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ukrayna'nın kendini savunma kapasitesinin, Ukrayna'nın gelecekteki güvenliği ve Avrupa-Atlantik kolektif güvenliği için son derece önemli olduğu aktarılan bildiride, Ukrayna'nın kalıcı egemenlik ve güvenlik garantilerinin imzalanacak her türlü barış anlaşmasının ayrılmaz bir parçası olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, Gönüllüler Koalisyonu'nun, Ukrayna'ya ateşkes sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek siyasi ve yasal garantiler sağlama konusunda hazır olduğu ifade edildi. Bildiride ayrıca Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin katkıları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden inşası ve caydırıcılığının desteklenmesi için çok uluslu gücün kurulduğunun altı çizildi.

Güvenlik garantilerinin, Rusya'nın yeni bir saldırısı halinde Ukrayna'ya destek vermek için bağlayıcı taahhütleri de kapsadığına dikkat çekilen bildiride, bu taahhütlerin askeri kapasite, istihbarat ile lojistik alanında destek, diplomatik girişimler ve ek yaptırımların kabul edilmesini kapsadığı belirtildi. Bildiride ABD, Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu arasında Paris'te bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verildiği de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi