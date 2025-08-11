ABD'de Bir Evin Çatısına Düşen Gök Taşı Dünya'dan Daha Yaşlı Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Georgia eyaletinde bir evin çatısına düşen gök taşının 4,56 milyar yıl önce oluştuğu tespit edildi, bu da onu Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı kılıyor.

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir evin çatısına düşen gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu tespit edildi. Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.

Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, incelemelerine ilişkin değerlendirmesinde, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi

Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.