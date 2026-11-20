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GİRNE açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin soruşturmada, 9 şüpheliye yöneltilen 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması, 'kasten öldürme' olarak değiştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, aralarında şirket yöneticisi, kaptanlar ve mürettebatın da yer aldığı 9 şüpheli, bugün Girne Kaza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede soruşturmaya ilişkin bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, elde edilen rapor ve bulgular doğrultusunda 9 şüpheliye daha önce yöneltilen 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasının 'kasten öldürme' olarak değiştirildiğini bildirdi. Mannaş, olayla ilgili aranan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü belirtti. Mahkeme, 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden FiloJet yolcu gemisinin batması sonucu meydana gelen kazada 27 kişi hayatını kaybetmiş, 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu ise kaybolmuştu. Soruşturmanın sürdüğü kazada kaybolan Anni Asel Hilaloğlu'na henüz ulaşılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı