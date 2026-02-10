Haberler

Maxwell, Epstein hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti

Güncelleme:
Cinsel istismar ve insan ticareti ile bağlantılı davada hüküm giyen Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin sorularını yanıtlamaktan kaçındı ve susma hakkını kullandı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağıyla bağlantılı davada hüküm giyen Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesi'nin sorularına cevap vermeyi reddetti. Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, 'suçlu hale düşmemek için' ABD Anayasası'nın 5'inci maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçındığı bildirildi. Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell'in, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp iş birliğinde bulunmayı reddettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
